Aantal wolven op de Veluwe kan dit jaar verdubbelen, maar voor hoeveel is er eigenlijk plek?

Deel Gelderse horeca wil ook zonder toestem­ming tegelijk met winkels open: ‘Anders gaan we allemaal kapot’

10 januari Een flink deel van de horecaondernemers in de regio is van plan hun zaak hoe dan ook te openen wanneer de winkels ook weer opengaan. Of dat nou wel of niet mag van de overheid. ,,De horeca kan niet wéér worden achtergesteld als er een opening komt’’, vindt horeca-eigenaar Khalid Oubaha, met tientallen zaken in Arnhem en Nijmegen.