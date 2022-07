Aantal woninginbraken in Veenendaal flink gedaald na plotselinge piek van vorig jaar

De plotselinge piek in het aantal woninginbraken van vorig jaar in Veenendaal lijkt voorbij. Slechts 34 (pogingen tot) inbraak turfde de politie in de eerste zes maanden van dit jaar. Een half jaar eerder waren dat er 111. ,,Het scheelt dat een aantal daders vastzit”, aldus Jan Verbeek.

Verbeek is de teamchef van de politie Veenendaal. Hij zag het aantal woninginbraken in Veenendaal al jaren dalen, maar in de tweede helft van 2021 was het ineens flink raak. Vooral het aantal inbraken in de wijk Franse Gat viel op.

Slechts 34 woninginbraken in de maanden januari tot juli, dat is stukken minder dan de 111 van het half jaar ervoor. Verbeek: ,,Daar zijn we erg blij mee want daar lag de focus op, het aanpakken van de woninginbraken.”

Aantal inbrekers achter slot en grendel

De politiechef ziet twee mogelijke oorzaken: ,,Aan de ene kant merken we een verschuiving naar digitale criminaliteit, maar we hebben ook een aantal ervaren inbrekers opgepakt. En die zitten ook nog vast. Het is wel opletten als ze vrijkomen dat ze niet op dezelfde voet verder gaan.”

Er springt niet echt een deel uit van de stad waar de inbraken zijn. In 2021 zag Verbeek nog dat de wijk Franse Gat meer dan gemiddeld de klos was. Hij had toen het vermoeden dat er een jonge dadersgroep aan het werk was. ,,Nu springt de wijk er niet meer uit, de inbraken zijn over Veenendaal verdeeld.”

Trend van dalende woninginbraken

Het aantal woninginbraken is al jaren aan het dalen in de gemeente. In 2018 noteerde de politie nog 243 inbraken en pogingen tot inbraak. Een jaar later zakte dat naar 145 gevallen en in 2020 nog maar 112 (pogingen tot) inbraak. Maar vorig jaar steeg dat naar 163 gevallen. In de eerste helft van dit jaar noteerde de politie dus 34 gevallen, waarbij de daders 18 keer succes hadden.