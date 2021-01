Achtervolging met bizarre manoeuvres eindigt in een heg op de Veluwe: politie deelt beelden

De achtervolging begon op de snelweg A1, ter hoogte van Amersfoort. Een bestuurder van een Volkswagen Golf gaf daar begin november geen gehoor aan een volgteken en sloeg op de vlucht. Het voertuig reed te hard en viel daardoor op bij de verkeerspolitie.





De automobilist haalde na het genegeerde volgteken halsbrekende toeren uit om aan de politie te ontsnappen. Zo werd er ontzettend hard gereden en probeerde de bestuurder de politie bij een afslag op het verkeerde been te zetten door op het laatste moment toch weer de snelweg op te gaan.



Bij Stroe verliet het voertuig uiteindelijk wel de snelweg. De achtervolging eindigde in Kootwijk. De bestuurder verloor de macht over het stuur en eindigde met zijn auto in een heg. Twee inzittenden renden vervolgens het bos in. Mede door de inzet van een politiehelikopter en een politiehond kon eén verdachte diezelfde avond nog worden opgepakt. De ander meldde zich op een later moment op het politiebureau.