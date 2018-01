Advocaat Edese jihadiste niet blij met justitie

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met de buitenwereld, en alleen maar met haar advocaat mag praten. Die mag op haar beurt niets zeggen over de 33-jarige. ,,Het zou dan ook twee kanten op moeten werken’’, stelt raadsvrouw Tamara Buruma. ,,Ik begrijp niet dat het Openbaar Ministerie een persbericht uitbrengt over de aanhouding, als ik niks mag zeggen over mijn cliënt.’’



Het persbericht waar Buruma aan refereert, werd eerder deze week door het OM verspreid. Meer dan wat er in die verklaring staat, wil woordvoerder Wim de Bruin in een reactie niet kwijt. ,,Behalve dan dat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft.’’



De Edese wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, en is twee keer naar Irak of Syrië afgereisd. De eerste keer ging ze in 2014, een jaar later ging ze opnieuw die kant op.