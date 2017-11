Advocaten: Pim Overzier stierf een natuurlijke dood

APELDOORN/ EDE - Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat verpleegkundige Pim Overzier uit Apeldoorn niet is vermoord, maar dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Dat pleit de voor de moord veroordeelde Henk Haalboom uit Bennekom dus vrij, zeggen strafrechtadvocaten Geert-Jan Knoops en Paul Acda.

Niettemin ligt hun heropeningsverzoek al 2,5 jaar bij de Hoge Raad. Niet doen - heeft de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken gezegd.

Slotoffensief

Knoops mag z'n zaak momenteel nog extra onderbouwen, in zijn slotoffensief bewerkt hij de publieke opinie en toont hij de kaarten die hij jaren tegen de borst hield. In 'Onschuldig', op RTL4 (op 14 november), krijgt Knoops van Peter van der Vorst zelfs een open doekje.

Overzier, werkzaam als verpleegkundige in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, verdween in december 2001 na een blind date. Zijn lichaam werd twee maanden later gevonden in de bossen bij Dronten. Henk Haalboom uit Bennekom werd voor de moord op Overzier veroordeeld tot 20 jaar cel.

Bewijs

Toen het slachtoffer werd gevonden, waren er verkleuringen aan het strottenhoofd: dat konden ontbindingsvlekken zijn, of tekenen van verstikking of een gebrek aan zuurstof. Niets was zeker. Toch vond de rechtbank dat verwurging ermee was bewezen. Volgens de aanklager was Overzier zelfs levend begraven.

Overziers hart was na de sectie bewaard. Knoops liet er contra-onderzoek op uitvoeren. Vooraanstaand patholoog-anatoom dr. Frank van de Goot concludeerde met collega-prof. Frank Niessen (VU Medisch Centrum) ernstige hartafwijkingen, met aantoonbare weefselschade en een vernauwing van de bloedvaten van 75 procent. Bij leven had dat tot acute ziekenhuisopname geleid, veel stress kon de dood betekenen. De gevonden rode bloedcellen in de longblaasjes passen bij een acuut hartfalen, aldus Van de Goot.

Volgens de Duitse arts-deskundige prof. Mlylek zijn na verwurging inbloedingen in het bindvlies van de ogen zichtbaar en zijn de longen opgezet. Dat was bij Overzier niet het geval. Omdat er geen zand in mond of longen zat kan van levend begraven geen sprake zijn, argumenteert Knoops.

Reflexen

Overzier was 20 jaar jonger, 25 kilo zwaarder en een kop groter dan Haalboom; die had hem nooit kunnen overmeesteren, concludeerde gevechtsport-wetenschapper Bloem. Bij een test had hij Haalboom fysiek aangevallen en de keel dichtgeknepen om vechtreflexen op te wekken - maar die kwamen niet.

Volgens hoogleraar sportgeneeskunde Frank Backx is Haalbooms spierkracht sowieso te gering om een man van 95 kilo een bos in te slepen. De sterkste man van het politiekorps in Flevoland lukte dat in reconstructies ook niet. Haalboom zelf: ,,De ACAS kwam in de afwijzing met de pistooltheorie. Met een pistool had ik Overzier kunnen dwingen om zelf te lopen en zijn graf te graven. Maar dan had ik Overzier dus altijd nog moeten verwurgen. Ik vind dat ze alle onderzoek nonchalant hebben afgedaan, bijna op een badinerende wijze.’’

Bewijs

Volgens prof. Ton Derksen, de pleitbezorger van Lucia de Berk (de verpleegkundige die ten onrechte vastzat voor het doden van patiënten, red.), hield de officier van justitie ontlastend bewijs achter in deze zaak. Bovendien kon Haalboom niet binnen twee uur Overzier oppikken in Apeldoorn, verstikken, naar een Dronter bos rijden en daar een graf graven - en dat was het politiescenario.

Blijft Haalboom als lijdend voorwerp nog een beetje optimistisch? ,,Ik heb jaren van dag naar dag geleefd in de hoop dat dit wordt rechtgezet, ik hoop dat ze ooit zullen zeggen: dit is niet goed gegaan, we hebben je wreed en onrechtvaardig behandeld.’’