Affaire afvalverwerker Vink: college Barneveld overleeft motie

De aanvrager van het debat, Lokaal Belang, maakte stevige verwijten aan het adres van het college. De oppositiepartij vindt dat de manier waarop het college is omgegaan met de Vink-kwestie het vertrouwen van de burger en de raad ernstig schaadt. Volgens de partij had het college sneller en daadkrachtiger moeten ingrijpen. Ook zou de gemeente haar verantwoordelijkheid niet nemen en zich verschuilen achter de provincie.

,,Wij maken ons ernstig zorgen over het adequaat en daadkrachtig functioneren van dit college. De inwoners moeten erop kunnen rekenen dat het lokale bestuur zorg draagt voor de volksgezondheid en veiligheid. Dat is niet gebeurd. Daardoor is de goede naam van de wijk (Eilanden-Oost en Veller, red.) nu weg’’, aldus fractieleider Mijntje Pluimers.

Vurig

Een vurig interpellatiedebat tussen Pluimers en verantwoordelijk wethouder Aart de Kruijf (SGP), met veel irritaties aan beide kanten, leidde volgens Lokaal Belang niet tot meer vertrouwen. Daarom ging de partij aan het einde van de avond over tot een motie van afkeuring.

De andere oppositiepartijen, VVD en Burger Initiatief, vonden het nog te vroeg voor zo’n motie en steunden deze daarom niet. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de herkomst van het zand dat is toegepast in twee Barneveldse woonwijken, of het echt vervuild is en of het college iets te verwijten is. Daarom wachten ze de resultaten van het gemeentelijk onderzoek af.

Gênant

Collegepartijen SGP, ChristenUnie, CDA en Pro’98 stemden ook tegen de motie. Fractievoorzitter Arjen Korevaar van Pro’98 noemde de motie zelfs gênant. ,,Met deze motie voedt Lokaal Belang het wantrouwen van burgers en de verwarring die toch al zo groot is.’’

Ook het aangevraagde interpellatiedebat kon op weinig bijval van de collegepartijen rekenen. ,,Dit debat komt te vroeg. We moeten eerst zeker weten wat er is gebeurd, wat het betekent voor huizenprijzen en of er schadelijke stoffen in de grond zitten. De onderzoeken lopen nog en nog niet alle feiten zijn helder”, aldus SGP-raadslid Leendert de Knegt.

Bodemmonsters

Tijdens het debat gaf wethouder De Kruijf toe dat het college de raad al een halfjaar eerder had moeten informeren over de zand-kwestie en niet pas nadat Zembla de zaak onthulde. Ook beloofde De Kruijf dat onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV voor de kerst begint met het afnemen van de bodemmonsters in Barneveld en Voorthuizen op locaties waarvan zeker is dat er zand ligt.