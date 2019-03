Affaire-Vink dreunt nog lang na in Barneveld

Op één plek, in de straat Ternate in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld, trof Royal HaskoningDHV (R HDHV) dan toch styreen aan, ruim zes keer boven de toegestane waarde. Het bureau deed uitvoerig bodemonderzoek naar het verdachte zand van de firma Vink dat op diverse plaatsen in de gemeente Barneveld is gebruikt. De voornaamste conclusie: risico’s voor de gezondheid zijn er niet. ,,Een enorme opluchting voor de bewoners’’, vindt de kritische gemeenteraadsfractie van Lokaal Belang.



Vijf hectische maanden heeft Barneveld achter de rug. Die begonnen met de melding van het tv-programma Zembla dat in woonwijken in Barneveld zand was gestort dat volgens een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdiensten de kankerverwekkende stof styreen zou bevatten. Na een herkeuring, tegen de regels in, bleek het zand, dat bij Vink was gereinigd voor hergebruik, toch schoon.