Afvalbedrijf Vink weer in overtreding

De Omgevingsdienst regio Arnhem constateerde op 15 en 23 oktober dat de zogeheten stortgasbenuttingsinstallatie (installatie die stortgas omzet in duurzame energie) niet in werking was. ‘Het niet in werking zijn van de installatie is een overtreding met nadelige gevolgen voor het milieu. Er is geen uitzicht op legalisatie van deze situatie’, schrijft de provincie in een brief aan Provinciale Staten.