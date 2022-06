Afvalresten museumrestaurant Kröller-Müller zijn onderdeel van nieuwe tentoonstelling

‘Botanischer Wahnsinn’ riep kunstenaar Joseph Beuys uit toen hij in 1976 in het Canadese Halifax samen met een botanicus tevergeefs zocht naar een Japanse dwergrodondendron. Die uitroep is nu ook de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum, met werk van achttien bekende en relatief onbekende kunstenaars dat in vijf thema’s is verdeeld.