Bennekommer van CDA in spanning om Kamerzetel

Afwachten

Vanaf donderdag gaat Mark Rutte waarschijnlijk op zoek naar ministers en staatssecretarissen. Als daar iemand bij zou zitten uit de CDA-Kamerfractie dan maakt Slootweg zijn entree op het Binnenhof. ,,Natuurlijk zou ik het heel erg leuk vinden, daarvoor sta je toch op de lijst. Maar het is dus nog even afwachten of het er nu van komt.’’



Intussen is Slootweg alweer maanden aan het werk bij Divosa, een organisatie voor leidinggevenden in het sociaal domein. ,,Het is echt niet zo dat ik nu al warm loop voor de Tweede Kamer. Dat kan en wil ik niet maken naar mijn huidige werkgever toe. We gaan het meemaken. Of niet.’’