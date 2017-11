Alerte Dennis (18) voorkomt drama met omgevallen kaars bij overbuurman

Blog Een hork in het verkeer

12:08 Ik moet u iets bekennen: Ik ben een hork in het verkeer. In het weekend, als mijn vrouw en kinderen ook in de auto zitten, probeer ik het nog te verhullen, maar zelfs dan lukt het me niet. Ik zit te dicht achter mijn voorgangers, ik slip overal nog even snel tussendoor en ik rijd zomaar een paar kilometers te hard.