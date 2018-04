Alle bewoners ontruimde flat Wageningen hebben weer gas

Wageningse hoogleraar Leonie Janssen-Jansen (42) overleden

19:00 WAGENINGEN - De Wageningse hoogleraar Leonie Janssen-Jansen is woensdagmiddag overleden. De 42-jarige planoloog leed al enige tijd aan kanker. Vorig jaar kwam ze in het nieuws met een discussie over toenemende zorgkosten. ,,Dankzij dure chemokuren leef ik langer. En ik leef liever dan ik sterf’’, zei ze in een interview in De Gelderlander.