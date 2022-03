Ambtenaren moeten opschuiven: deze gemeente vangt Oekraïense vluchtelingen op in eigen gemeentehuis

Vervoers­ver­bod in groot deel van Gelderland door vogelgriep

ARNHEM- Het vervoersverbod dat is ingesteld na besmettingen met vogelgriep op pluimveebedrijven in Lunteren en Wageningen is groter dan normaal. In de regio tussen Hilversum en Deventer mogen geen dieren worden vervoerd.

