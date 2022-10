Amsterdamse laat andere Randstedelingen meegenieten van haar nieuwe woonplaats

,,Kijk, een roodborstje. En kijk, een mus.’’ De eerste weken na hun verhuizing vanuit Amsterdam naar Otterlo vielen Kristel van Gessel (35) en haar man Jeroen (52) van de ene in de andere verbazing. Die beleving, middenin de natuur, willen ze andere Randstedelingen ook meegeven.

De deur van hun bed & breakfast Sijs & Mees staat wagenwijd open. Vanuit de tweepersoonskamer kijk je recht op de paardenweide en de stallen erachter. Daar grazen twee shetlanders en twee paarden. ,,Er is plek voor meer’’, zegt Van Gessel. ,,Gasten mogen hun eigen paard meenemen en prachtige ritten maken in het Roekelse Bos, de Planken Wambuis of over de Ginkelse Heide.’’ Omdat ze best begrijpt dat het spannend is om met je paard in een vreemd gebied te rijden, biedt ze begeleide buitenritten aan. ,,Ik kan de mooiste plekjes laten zien. Het is hier prachtig.’’ Het echtpaar is druk bezig de pipowagen op te knappen. Naast de B&B komt er dan nog een slaapplaats bij.

Zelf verhuisden ze drie jaar geleden vanuit de hoofdstad naar de Veluwe. ,,Het was onze droom om op zo’n mooie plek te wonen met onze paarden bij het huis.’’ De eerste twee jaar pendelden ze op en neer naar het westen, voor hun werk. ,,Maar sinds dit jaar hebben we ons bedrijf verkocht en hebben we een baan gevonden in de omgeving.’’ Van Gessel werkt fulltime als parasitologisch onderzoeker in Ederveen.

Een bed & breakfast openen is ook een langgekoesterde wens. Van Gessel: ,,Ik heb jarenlang in Amsterdam in de horeca gewerkt. Ik miste dat een beetje. Het omgaan met mensen en gastvrouw zijn, vind ik heerlijk. Als ik een uitgebreid ontbijt voor onze gasten maak, ben ik helemaal in mijn element.’’ De ruimte die door de vorige bewoners werd gebruikt als hondentrimsalon is compleet gestript. ,,Jeroen heeft anderhalf jaar verbouwd. Het is prachtig geworden, een knusse, modern ingerichte kamer voor twee.’’

Sinds kort is de B&B officieel geopend. ,,De eerste gasten hebben hier inmiddels geslapen. Ze hebben ervan genoten.’’ Precies wat Van Gessel graag wil. ,,Het is mijn droom deze mooie plek te delen met anderen.’'