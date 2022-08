Anders op vakantie

columnDe zomervakantie is weer voorbij gevlogen. Met kriebels van ‘zin in’ en ‘spannend’, zit ik aan de vooravond van mijn eerste schooldag achter mijn laptop. Het rooster is klaar, de tafels en stoeltjes staan op hun plek, de boeken en schriften liggen te wachten op hun nieuwe eigenaars.

En toch is elk nieuw schooljaar weer anders.

Deze vakantie was ook anders. Waar ik voorheen al voor we vertrokken aan mijn vader liet zien waar de reis naartoe ging, kon dat nu niet meer. Even een appje dat we veilig zijn aangekomen? Naar wie dan?

Een kaartje uitkiezen was ook niet meer nodig. Een souvenirtje meenemen? Niet voor hem.

Dit was ook de eerste vakantie waarbij er geen ruziënde zoon en dochter op de achterbank zaten. Mijn dochter van 18 had haar vriendje meegenomen, mijn zoon van 16 bleef liever thuis. In plaats van hatelijke opmerkingen werden er liefdevolle blikken uitgewisseld, heerlijk rustig.

Zelfs de bestemming was anders dan anders. Waar normaal Frankrijk favoriet is, weken we dit keer uit naar Engeland. Helemaal klaar voor regen, kregen we twaalf dagen mooi weer!

Bevangen door de hitte, heb ik per ongeluk nog wel een paar keer enthousiast ‘bonjour’ geroepen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Het links rijden was ook even een dingetje. Gelukkig durfde mijn geliefde achter het stuur te kruipen en mocht ik de bijrijder zijn. Eenmaal on the road bleek een Engels botsinkje tijdens een studiereis met collega’s nog niet geheel en al verwerkt.

De eerste dag kroop ik bijna bij mijn chauffeur op schoot, als er een tegenligger passeerde.

We kwamen weer veilig thuis, waar zoonlief zich ook prima had vermaakt. Op de afzuigkap een A4 met op datum gerangschikt de voor hem aangeschafte kant-en-klaarmaaltijden. Want daar had deze moeders even niet aan gedacht.

Wanneer gaan we weer op vakantie?