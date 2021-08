Annemiek van Vleuten gehuldigd in Wageningen: ‘Niet opgeven, altijd doorgaan’

WAGENINGEN - ,,Mam, het zit in de genen. Anders hadden we hier vanavond niet gestaan.” Annemiek van Vleuten richt zich tijdens haar dankwoord na haar huldiging in het Wageningse stadhuis even tot moeder Ria. En die genen hebben gezorgd voor haar motto ‘Niet opgeven, altijd doorgaan’. Resultaat daarvan goud en zilver op de Olympische Spelen in Tokio.