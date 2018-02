Antieke muntencollectie teruggevonden in sloot na inbraak

De politie nam met de brandweer een kijkje bij de sloot na een melding van een buurtbewoner. Die had gezien dat een verdacht persoon afgelopen week een groot voorwerp in het water gooide. 'Een bekende werkwijze van woninginbrekers om gestolen kluizen in sloten te dumpen, nadat ze deze hebben leeggeroofd', aldus de politie op Facebook.



Brandweerlieden stuitten bij het doorzoeken van de sloot op de twee opengebroken kluizen en de andere vondsten. Met behulp van een paspoort dat ook in het water lag, kon de ontdekte muntencollectie worden gelinkt aan een woninginbraak. De oorspronkelijke eigenaar van de munten was dolblij dat hij zijn verzameling weer terug had, zegt de politie.