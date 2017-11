Arnhems echtpaar aan het roer bij De Wereld en O Mundo

Brandbrief studentensteden over uitbuiting stu­den­ten­wo­nin­gen

0:24 Studentensteden roepen minister Kajsa Ollongren op om maatregelen te nemen tegen uitbuiting van studenten door huisjesmelkers. De oproep is vervat in een brief aan de kersverse minister van Binnenlandse Zaken, ondertekend door de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen).