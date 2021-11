Asielopvang Harskamp tóch dicht om dreigende confrontatie tussen rechts (NVU) en links (AFA)

Kan behoorlijk confronterend zijn

,,Het is niet de verwachting dat het uit de hand loopt, maar het kan behoorlijk confronterend zijn voor de bewoners", zegt een woordvoerder van het COA. ,,We hebben de bewoners daarom met een brief geïnformeerd en het dringende advies gegeven binnen te blijven.” Het COA overlegt vrijdag met defensie en de gemeente of de bewoners van de noodopvang naar buiten mogen, of dat het hek echt dicht blijft. De kazerne is sowieso gesloten voor derden.