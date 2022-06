Atletiekbaan VAV wordt volledig vernieuwd: ‘Straks weer mooie wedstrijden op onze baan’

Bij atletiekvereniging VAV in Veenendaal wordt hard gewerkt aan de nieuwe 400 meterbaan, die in september klaar moet zijn. Het versleten kunststof van de oude baan is volledig verwijderd en wordt na recycling ter plekke op sportpark Spitsbergen direct verwerkt in de nieuwe toplaag.

Leo Lansbergen is bij VAV belast met accommodatie-beheer. Hij gaat vrijwel elke dag even kijken hoe de werkzaamheden vorderen. ,,Ik ben nu met vakantie. Maar voorlopig verloopt alles volgens plan. Het is een ingrijpende klus, die eind augustus moet zijn afgerond. Ik begrijp van de aannemer dat in de eindfase mooi weer van belang is. Om die nieuwe toplaag goed te laten hechten aan de ondergrond van asfalt, moet het dan 22 tot 24 graden zijn.”

Nu wordt een waterafvoergoot gelegd aan de binnenkant van de 400 meterbaan. Tegelijkertijd staat een grote shredder op het naburige terrein van honk- en softbalvereniging Blue Socks om het versleten kunststof ter plekke te versnipperen.

‘Uitkijken naar september’

Lansbergen: ,,Op deze manier hoeft alles niet eerst afgevoerd in vrachtwagens naar de fabriek, dat is wel zo efficiënt. En het is een mooie gedachte dat de overblijfselen van de oude baan deels de basis vormen voor de nieuwe. We kijken er naar uit dat we in september nog een paar buitenwedstrijden kunnen houden.”

Atleten van de circa achthonderd leden tellende club wijken dit jaar uit naar de sportvoorzieningen in Ede (Climax) en Wageningen (Pallas’67). ,,De baan is het kloppend hart van onze club. Maar trainers zijn inventief. Er wordt regelmatig getraind op de skeelerbaan op sportpark De Groene Velden, iets verderop in Veenendaal. Ook de bossen vormen vaker dan gebruikelijk de uitvalsbasis voor trimgroepen. We redden ons nog wel even.”

Weer NK op 10 kilometer?

De vernieuwde baan voldoet straks weer aan alle door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie gestelde kwaliteitsnormen. ,,De demping was niet meer in orde en er waren blaren en hobbels ontstaan op de oude baan. Die was al een tijdje afgekeurd voor wedstrijden. Het zou mooi zijn als bij ons straks zoals in 2011 een NK op de 10 kilometer wordt gelopen.”

De gemeente Veenendaal stelde eerder dit jaar 940.000 euro beschikbaar om de uit 1998 stammende atletiekbaan meer dan grondig op te knappen.

Quote Om de nieuwe toplaag goed te laten hechten aan de ondergrond van asfalt moet het dan 22 tot 24 graden zijn Leo Lansbergen, VAV Veenendaal