Auto belandt in een sloot in Rhenen

Demonstra­tie voor Palestina in Park Noordwest in Wageningen

31 mei WAGENINGEN - Park Noordwest is zaterdag (16.00 uur) het toneel van een pro-Palestina demonstratie. De organisatie is in handen van een groep inwoners van Wageningen die de Palestijnse zaak een warm hart toedragen. Ze willen met de manifestatie hun steun tonen voor rechtvaardigheid en menselijkheid in de Palestijnse zaak.