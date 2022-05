Auto brandt uit bij flat in Ede, brandweer voorkomt dat garageboxen vlam vatten

Bij aankomst van de brandweer kort na 03.15 uur stond de auto dusdanig in de brand dat die in zijn geheel is uitgebrand. De brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar de garages.



Bij daglicht is de schade goed te zien. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. Ondanks dat er nog geen verdachte is aangehouden, doet de politie geen verder onderzoek. Wel wordt gezocht naar getuigen die wat gezien ter hoogte van de Veldboeket-flat in Ede.



De Mariëndaal in Ede op de kaart: