Auto rijdt bomen uit de grond slaat over de kop, bestuurder gevlucht

Volop sportcli­nics in Vallei tijdens kerstvakan­tie: van volleybal tot dansen en korfbal

Overal in de Vallei staan in de tweede week van de kerstvakantie sportclinics voor jonge kinderen en tieners op de rol. Op pleinen, in sporthallen en zelfs in het zwembad gaan buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei aan de slag.

29 december