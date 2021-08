Auto slaat over de kop bij Ede, bestuurder gewond

De bestuurder van de wagen reed over de Lunterenseweg, toen uit een uitrit plots een andere auto kwam. Het is niet bekend of de wagen op de kop terecht kwam door een botsing of een uitwijkmanoeuvre.



De bestuurder van de wagen die ondersteboven terecht kwam is naar het ziekenhuis gebracht. Beide bestuurders hadden niet gedronken. De weg is nu vanwege de berging nog afgesloten.



