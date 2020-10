Auto total loss na botsing met vrachtwagen op de A1

Tollend over de snelweg

Wat het ongeluk precies veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Nadat beide voertuigen met elkaar in botsing kwamen, raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt en begon de auto te tollen. Hierdoor botste de auto een paar keer tussen vrachtwagen en vangrail op de snelweg.



De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij en kan met zijn vrachtwagen verder rijden. De personenauto is total loss en is weggesleept.