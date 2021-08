Auto vliegt uit de bocht en botst tegen woning, bestuurder raakt gewoond

Leersum heeft dit jaar tóch weer een bloemencor­so: ‘We zijn toe aan iets leuks’

18 augustus Eindelijk is er weer iets te vieren in Leersum. Zaterdag en zondag staat het dorp in het teken van het traditionele bloemencorso, dat dit jaar wel anders dan anders wordt gevierd. ,,Leersum is blij dat we weer een corsosfeer in het dorp hebben.”