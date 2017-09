Autobedrijf in Ede beschoten, geen gewonden

Hoge nood in de nacht? Ook in de Vallei kan een vrouw nergens terecht

18 september EDE - Een vrouw uit Amsterdam verzette zich tegen een boete voor wildplassen, omdat ze naar eigen zeggen nergens terecht kon na sluitingstijd. Het is een scenario dat ook in Vallei makkelijk plaats kan vinden. Nergens is een openbaar toilet dat 24 uur per dag open is én geschikt is voor dames.