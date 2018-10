Autobedrijf uit Ede biedt gratis schadeherstel aan A5-helden

De man raakte maandag onwel in zijn Peugeot 308 op de A5 tussen Amsterdam en Schiphol. De auto raakte een bus en de vangrail, maar bleef snelheid houden. Twee oplettende automobilisten zagen het gebeuren en reden de man klem tegen de rechtervangrail.



Door het adequate optreden van de 'A5-helden', zoals de politie ze noemt, is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. De verzekeraar dekt de schade die de auto's hebben opgelopen echter niet.



Schadeherstelbedrijf Broekhuis in Ede heeft inmiddels aangeboden de reparaties aan de auto's gratis uit te voeren. Beide partijen hebben al contact met elkaar. ,,We willen ver gaan in het helpen van mensen," zegt woordvoerder Gerhard van de Pol. "Ze hebben veel risico genomen op de weg en wij vinden dat ze het verdienen om kostenvrij geholpen te worden."



Van de Pol zegt dat Broekhuis de reparatie puur doet om de automobilisten te helpen. ,,Deze actie heeft voor ons geen enkele commerciële waarde. Dit komt recht uit het hart. We vinden dat ze heel heldhaftig zijn door hun stuur om te gooien om iemand te redden. Laat ze een voorbeeld zijn voor iedereen."