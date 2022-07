Autobedrijf Vallei Groep in Wageningen maakt plaats voor woningen

Hulphond Nola voorkomt paniekaan­val­len bij Daniëlle (25): ‘Ze voelt mijn stress’

Daniëlle van der Sluis (24) en haar hond Nola spelen de hoofdrollen in een kleinschalige filmproductie van documentairemaker Eva Krol (25). In de film, waarvan de opnamen in volle gang zijn, is te zien hoe Daniëlle de pup, nu vier maanden oud, in anderhalf jaar tijd opleidt tot psychosociale hulphond.

