Automobilist gebruikt aangepast voertuig als race-auto

Een jaar in Veldhuizen: 'Ik had grotere problemen verwacht'

10 februari EDE - Rafza Hussainali is bijna een jaar gebiedsmanager van de Edese wijken Veldhuizen en Kernhem. Dankzij problemen met jongeren en 2010 en autobranden en rellen in 2016, kampt de wijk met een slecht imago, merkt ze. ,,Ik had me schrap gezet. Onterecht.’’