Automobilist raakt gewond bij ongeluk op exacte grens van provincies Utrecht en Gelderland

Hoogwater Blauwe Kamer alleen te zien vanaf de dijk

20 juli Het hoogwater heeft aan de Vallei-oevers van de Rijn voor weinig overlast gezorgd. De uiterwaarden bleven goeddeels droog. Logisch ook dat hoogwatertoerisme in deze regio vrijwel achterwege bleef, hoewel een enkeling wel genoot van de grote hoeveelheden water in de rivier. Want die stond wel een stuk hoger dan normaal in de zomer.