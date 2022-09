Automobilist raakt gewond na knal tegen boom in Wageningen: flinke ravage aan voertuig

MET VIDEOOp de Grindweg in Wageningen is vrijdagnacht een 25-jarige man uit Ede gewond geraakt nadat hij met zijn auto in een flauwe bocht frontaal tegen een boom is gereden. Het slachtoffer is overbracht naar het ziekenhuis.