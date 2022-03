Automobilisten kunnen niet tanken, omdat een lek in de waterleiding het nieuwe pompstation onder water zet

Tegen zeven uur ging het alarm af bij het pompstation, waar op dat tijdstip enkel via zelfservice getankt kon worden. De toegesnelde eigenaar ontdekte in een lekkende waterleiding in de meterkast. De kruipruimte bleek inmiddels al vol water te zijn gelopen.

Vitens kwam ter plaatse om de waterleiding te repareren. Nadat alle stroom was afgesloten kon de brandweer de kruipruimte leegpompen. De laag water in het magazijn en de winkel kon eenvoudig worden geloosd.

Het is onduidelijk hoe het lek is ontstaan. Het tankstation -tegenover de brandweerkazerne - is net een maand in gebruik. Hoe groot de schade momenteel is, is nog niet bekend.