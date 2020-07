Babyzwijntjes op Veluwe achtervolgen auto voor voedsel: ‘Dit is precies waar we bang voor zijn’

Van boer tot boon: Joffrey heeft de koffieke­ten helemaal in eigen beheer

30 juli EDE - Het Edese bedrijf Zwartekoffie gaat een paar stappen verder dan de bekende keurmerken. ‘Direct trade’ noemt eigenaar Joffrey Vermeule (38) het: ,,Wij doen direct zaken met koffieboeren en mensen die we persoonlijk kennen in Costa Rica. Zo is de herkomst van ons product 100 procent traceerbaar.”