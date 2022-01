Barneveld snakt naar einde van de lockdown: ‘Ik heb al sinds ’96 een winkel, maar eet nu spaargeld op’

update & video Weer ongeluk in horror­bocht Lunteren; brandweer bevrijdt slachtof­fer en weg dicht

LUNTEREN - Een automobilist is dinsdagavond op een boom gebotst op de Westzoom in Lunteren. Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit de auto bevrijd. De bestuurder is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

4 januari