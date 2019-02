Barneveldse ondernemers op de bres voor firma Vink

Ondernemers uit Barneveld nemen het vandaag in een paginagrote advertentie in de Barneveldse Krant op voor de firma Vink, nu uit onderzoek is gebleken dat de grond die in woonwijken en op andere woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen werd gebruikt, voor het grootste deel schoon is.