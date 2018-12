Barneveldse oppositiepartij vraagt nieuw debat om vervuilde grond van afvalbedrijf Vink

De Barneveldse oppositiepartij Lokaal Belang wil een debat over de rol van de gemeente Barneveld in de kwestie Vink. De partij vindt dat het college haar verantwoordelijkheid ernstig heeft verzaakt.

Lokaal Belang zegt in een schriftelijke reactie onthutst te zijn over de berichtgeving in de pers over de kwestie Vink, die ‘telkenmale zorgt voor meer vragen en meer ergernis’. Volgens de partij is het gerechtvaardigd om het college ter verantwoording te roepen. Daarom heeft voorzitter Mijntje Pluimers een interpellatiedebat aangevraagd. Dat zou moeten plaatsvinden op de eerstvolgende raadsvergadering op 12 december.

De partij vraagt zich af waarom het college van b en w zo stellig is geweest dat de vervuilde grond die is gebruikt in de Barneveldse wijken Eilanden_Oost en Veller geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Ook stelt de partij vragen waarom het college de inwoners van de getroffen wijken en de werknemers die de wijken hebben aangelegd, mogelijk gezondheidsrisico’s heeft laten lopen. ‘Het college heeft niet proactief informatie opgevraagd, niet gepast opgetreden en niet tijdig gecommuniceerd.’

Tot slot wil de partij weten of het college ‘heeft gefaald in haar kennis en zicht op de herkomst van de gronden, de historie van het gebruik en de toepassing van de grond in de gemeente Barneveld door de firma Vink’.