Bedelaar geen euro voor drank geven, maar bon voor een kippetje

Maar worden de dak en thuislozen niet teveel in de watten gelegd op deze manier? Paans schudt zijn hoofd. ,,Hun verslaving is voor deze mensen een gevangenis. Daar komen ze niet uit. Natuurlijk, het is wat mensen zouden zeggen: tuig. Maar het blijven mensen. En als we ze op deze manier een warm hart kunnen toedragen, is het toch geweldig?’’



De doelgroep zelf is er blij mee. ,,Dit is een mooie actie. Dat betekent toch extra geld’’, zegt Jaap. Marjan is het eens. ,,Met weinig geld ga je niet zo snel een kippetje halen. Nu kan dat wel.’’



Ondernemer Willy Titalepta van Willy2Go is een van de ondernemers die meedoet. ,,Ik zie deze mensen dagelijks op straat. Dan is het toch mooi dat ik ook voor hen iets kan doen, niet alleen voor mensen die ver weg leven.’’ Zelf heeft hij geen last van de dak- en thuislozen zegt hij. ,,Bij ieder mens gebeurt er wat in het leven. Dat betekent niet dat je hen niet hoeft te helpen.’’