Ben jij bereid een huisdier uit Oekraïne op te vangen? Laat het ons weten!

Ierse pub Flanna­gan's in Ede korte tijd ontruimd vanwege rookontwik­ke­ling

Ede - De brandweer in Ede heeft zondagavond de Ierse pub Flannagan's aan de Notaris Fischerstraat voor een korte tijd ontruimd. Dat gebeurde omdat er een lichte rookontwikkeling binnen het café plaatsvond. Waar de rook precies vandaan kwam is niet duidelijk, maar inmiddels is het pand weer vrijgegeven.

6 maart