Bennekom staat centraal in prentenboek over hondje Bennie: ‘Ouders en opa’s en oma’s kunnen er ook lol aan beleven’

kunst in de valleiJosina Intrabartolo en Dinie de Zeeuw maakten het prentenboek Iedereen thuis in Bennekom , over het hondje Bennie dat een huis zoekt voor zijn dierenvriendjes.

Jarenlang maakte Josina Intrabartolo samen met haar man de Bennekomse glossy BEN. ,,Dat vond ik heel leuk om te doen. We kregen altijd veel reacties uit het dorp. Op een gegeven moment zijn we met de glossy gestopt, maar het bleef toch kriebelen om weer iets over Bennekom te maken”, vertelt ze.

Nog geen boek voor kinderen dat in Bennekom speelt

Dat het een prentenboek werd, komt niet uit de lucht vallen. ,,Ik heb behoorlijk wat kinderboeken op mijn naam staan. Bijvoorbeeld over kabouter Langmuts en Draakje Vurig. Er was nog geen boek voor kinderen dat in Bennekom speelt. Er zijn hier veel mooie plekken en het is een dorp waar veel mensen een binding mee hebben.”

In Iedereen thuis in Bennekom woont de mol Mollie in een holletje op de midgetgolfbaan. ,,Ze krijgt steeds ballen op haar kop en het hondje Bennie helpt haar een nieuwe plek vinden. Een stoet van dieren sluit zich bij hen aan en zo zoekt Bennie voor alle dieren een nieuw huisje.”

De dieren komen langs allerlei bekende plekken in en rond het dorp. ,,Kasteel Hoekelum komt voorbij en de muziektent, maar ook bijvoorbeeld de hei. Daar staat een klimboom waar alle Bennekomse kinderen wel een keer hebben ingehangen.”

Illustrator Dinie de Zeeuw fotografeerde de verschillende plekken en tekende de dieren in de foto’s. ,,Zij heeft al eerder boeken van mij geïllustreerd en had feilloos in de gaten wat de bedoeling was. Voor Bennie heeft ze overigens ons eigen hondje nagetekend.”

Volgens Intrabartolo is het boek ook voor volwassenen leuk. ,,Er zitten verwijzingen in naar bekende Bennekommers, zoals Willy Walden, Ronnie Tober en Rob de Nijs. Die zullen kinderen ontgaan, maar zorgen ervoor dat de ouders en opa’s en oma’s ook lol aan het boek beleven.”

Het boek is verkrijgbaar op bennie.bennekomsamen.nl, bij Bruna in Bennekom en tijdens de Dickens Fair bij de stand van de uitgeverij.