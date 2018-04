Bennekomse achter opruiend Poke-A-Cop-filmpje voor rechtbank

De verdachte, de 51-jarige Ellis S. uit Bennekom, wordt met haar spel Poke-A-Cop Go! verweten agenten te hebben bedreigd met een misdrijf tegen hun leven gericht. Daarnaast wordt haar opruiing ten laste gelegd.

Ze kwam tot haar actie na de demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam van november 2016. Ellis S. werd laaiend nadat ze de beelden had gezien van het politiegeweld om het protest de kop in te drukken. ,,Ik deed wat ik wel vaker doe als ik iets aan de kaak wil stellen: ik schreef er over’’, meldt Ellis S. op haar website.

Inval

,,Ik goot mijn schrijven in de vorm van een satirisch stuk; een nep-advertentie voor een fake app genaamd Poke-a-Cop Go! waarbij je zogenaamd Poke-a-cops kon traceren om er vervolgens een brick naar te swipen (een baksteen naar te gooien’; red.). Een paar gefotoshopte plaatjes, een promotievideootje en hop, het geheel was zo geplaatst op mijn eigen website en m’n youtubekanaal.’’

Waar de Bennekomse geen rekening mee had gehouden was dat de politie er de humor absoluut niet van in zag. Vijf dagen nadat Poke-A-Cop Go! op internet werd gelanceerd, viel de politie haar huis binnen en arresteerde de vrouw. Haar computers en gegevensdragers werden in beslag genomen.

Mond snoeren

Het OM is er, volgens de activiste, veel aan gelegen ‘om critici vakkundig de mond te snoeren’, schrijft ze op haar website. ,,Want ze zetten hoog in met de tenlastelegging. Bijzonder hoog. Absurd, waanzinnig en onvoorstelbaar hoog. Behalve opruiing wordt mij ook bedreiging met misdrijf tegen het leven en/of zware mishandeling verweten.’’



Ellis S. zegt bij de rechtszaak van vanmiddag wel een steuntje in de rug te kunnen gebruiken. Daarom heeft ze op internet de demonstranten tegen Zwarte Piet opgeroepen naar het gerechtsgebouw op de Kop van Zuid te komen. ,,Laat me niet alleen staan. In dit land gaan ieder jaar mensen dood door politiegeweld. En iedere keer komt de politie er ongestraft mee weg. Juist nu is het belangrijker dan ooit dat mensen zoals jij en ik de ruimte opeisen om wangedrag van de politie bloot te stellen.’’



De rechtszaak tegen Ellis S. begint om 13.30 uur.