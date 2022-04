Beschermende pakken, douchecabines en laadwagens: zo worden ruim 200.000 kippen geruimd

De uitbraak in Barneveld heeft grote gevolgen voor zeven collega-kippenboeren in de omgeving. Ook hun leghennen moeten volgens de regels van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gedood. Uit voorzorg.



Een enorme laadwagen met aanhanger staat met waarschuwingslichten in de berm van de Wesselseweg - de doorgaande verbinding tussen Barneveld en Kootwijkerbroek. De laadruimtes zijn leeg. Maar wie leest wat er op de zijkant van het transport staat weet wat de bedoeling is. Het transport van destructiebedrijf Rendac is geregeld om honderdduizenden dode kippen af te voeren uit het hart van de Nederlandse pluimvee-industrie.