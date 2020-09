Beschoten 13-jarige moet voor altijd leven met ‘kogel’ in zijn lichaam

BARNEVELD - De 13-jarige jongen die deze zomer is beschoten op een speelplaats in Barneveld , moet leven met een kogel in zijn lever. Het is te risicovol om het projectiel uit zijn lichaam te verwijderen, stellen medici. De dader is nog altijd spoorloos.

Dat heeft de politie dinsdagavond gemeld in het tv-programma Opsporing Verzocht.



Ook de moeder van de puber kwam daarin aan het woord. ,,Gelukkig is dit heel goed afgelopen, maar mijn zoontje had dood kunnen zijn’’, stelde de vrouw.

Rib gebroken

De jongen wilde met vrienden rond 21.30 uur ’s avonds de speelplaats aan de Saparua in Barneveld betreden. Toen hij over het hek wilde klimmen, werd hij in zijn zij geraakt door een projectiel. In het ziekenhuis bleek dat er inderdaad iets in zijn lever zit.



De politie kan niet precies achterhalen wat het is, omdat het te risicovol is om het voorwerp operatief weg te halen. Het vermoedelijke kogeltje heeft een rib gebroken, is door een long gedrongen en zit nu in zijn lever.

Per ongeluk?

Volgens de politie is er geen aanleiding om te vermoeden dat de jongen of zijn vrienden vijanden hebben. Het is daarom mogelijk dat hij uit baldadigheid of per ongeluk is beschoten. Dat kan alleen zijn gebeurd vanuit een rij woningen nabij het plein of vanaf een groenstrook die grenst aan de woonwijk.

