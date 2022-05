Beschuit met (echte) muisjes: ooievaartjes uit ‘vogelgriepbos’ komen ter wereld in broedmachine

De Woning­stich­ting weet nog steeds niet alles van de hack van eind maart: ‘Maar ze hebben niets aan ons verdiend’

De hack die eind maart de Woningstichting in Wageningen en enkele andere woningcorporaties heeft getroffen, zorgt nog steeds voor vragen. ,,Het onderzoek naar de hack loopt nog steeds”, zegt een woordvoerder van de Woningstichting. ,,Heel veel dingen weten we nog niet. We vragen de mensen nog steeds goed op te letten op bijvoorbeeld vreemde telefoontjes.”

3 mei