Bestelbus ramt KFC in Veenendaal nadat remmen weigeren

Dat zegt ook Sam de Maas, eigenaar van KFC. ,,Als we open zijn, staan mensen hier te wachten op hun bestelling. Gelukkig was er nog niemand. We gaan vandaag nog wel open. Eerst even opruimen. Daarna kan het weer.’’



De Maas werd even voor zeven uur gewekt. ,,Normaal word ik anders wakker. Dit is schrikken. De chauffeur zegt dat zijn remmen niet werkten. Ik weet het niet. Volgens had hij een zware rechtervoet. We hebben camerabeelden. Misschien kunnen we daarop zien wat er precies gebeurd is.