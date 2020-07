Bestuurder van de A12 gehaald door ‘politie’ en vervolgens beroofd door nep-agenten

Joegosla­vië-veteraan Ronnie Weijers nieuwe directeur Airborne Museum

7:50 OOSTERBEEK/ARNHEM - Ronnie Weijers volgt per 1 september Sarah Heijse op als directeur-bestuurder van het Airborne Museum in Oosterbeek en Airborne at the Bridge in Arnhem. Weijers, Joegoslavië-veteraan, werkt nu nog als Hoofd sector Publiek van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.