Bestuurscrisis in Scherpenzeel: wethouders zeggen vertrouwen in burgemeester De Vries op

De bestuurscrisis in het Gelderse dorp Scherpenzeel is compleet nu de drie wethouders het vertrouwen hebben opgezegd in burgemeester Harry de Vries (CDA). De wethouders hebben inmiddels commissaris van de Koning John Berends op de hoogte gesteld dat ze niet meer met De Vries door één deur kunnen.

De Vries heeft er de afgelopen tijd geen geheim van gemaakt dat hij voorstander is van het samengaan met Barneveld. De provincie wil ook dat de twee gemeenten fuseren omdat voor een zelfstandig Scherpenzeel geen bestaansrecht meer zou zijn.



Daar denken de drie wethouders anders over en ze houden zelfstandigheid van Scherpenzeel als reële mogelijkheid open. Zij willen pas een definitief besluit nemen na 10 september als een gesprek met Gedeputeerde Staten op het programma staat.



Op een ‘heidag’ deze week zijn de wethouders tot de conclusie gekomen dat de samenwerking met De Vries onmogelijk is geworden. Druppel die de emmer deed overlopen was een overleg dat De Vries op eigen houtje voerde op 27 augustus met de commissaris van de Koning en de burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk. Dit bestempelen de wethouders als ‘achterkamertjespolitiek’.

Geen overleg

Ook stuurde hij zonder daarover te overleggen, volgens de drie wethouders in een verklaring die vrijdag is verspreid, zijn visie op het proces van herindeling naar GS. De wethouders zeggen dat dit het werken met De Vries onmogelijk maakt.



‘Tijdens de heidag hebben wij daarom uitgesproken dat wij onvoldoende vertrouwen hebben in de voortzetting van de collegiale samenwerking met de heer De Vries. De heer De Vries heeft aangegeven hieraan geen conclusies te verbinden’.

Ziek

De Vries heeft zich intussen ziek gemeld, blijkt uit de verklaring van de wethouders. Commissaris van de Koning Berends is woensdagavond vertrouwelijk ingelicht en heeft vervolgens aangedrongen op vertrouwelijkheid tot aan een overleg volgende week.



Door de ‘opvallende afwezigheid’ van De Vries bij een officiële handeling in Scherpenzeel, is die vertrouwelijkheid verder onder druk komen te staan. Vandaar dat de drie nu hun vertrouwen in De Vries bekendgemaakt hebben.

