Betrokkenen zandcrisis Barneveld in februari gehoord door rechter

Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond (BOB) onderzoekt met hulp van de getuigenverhoren of er voldoende grond is om de gemeente, de provincie en Vink financieel aansprakelijk te stellen vanwege waardevermindering van hun woningen.

Het Barneveldse bedrijf Vink stortte in 2015 een partij zand in Barneveldse nieuwbouwwijken, die daar nooit gebruikt had mogen worden.