Bewoners 50 ontruimde flatwoningen Wageningen nog paar uur dakloos

De bewoners van de 50 woningen worden opgevangen in wijkcentrum De Nude. Daar zat rond 13.00 uur één bewoner. Er waren weinig mensen thuis op het moment van ontruimen.



Liander is ter plaatse om het lek te dichten. Daarvoor moet de hoofdleiding worden afgesloten, maar omdat de concentratie gas binnen te hoog is durven medewerkers van het bedrijf het niet aan om de gaskraan daar dicht te draaien. Daarom wordt buiten de flat gegraven om daar de gasleiding af te dichten.



Dat, en het ventileren van de woningen naderhand, zal naar verwachting nog een paar uur gaan duren. Pas dan kunnen bewoners terug. De verwachting is ook dat het na reparatie nog enige tijd zal duren voordat alle ketels in het gebouw weer zijn opgestart.



De brandweer is rond 12.00 uur opgeroepen omdat er een vreemde lucht werd geroken in en om het gebouw. Die is met een tankautospuit ter plaatse, uit voorzorg.