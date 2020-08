Bizar: twee alpaca’s gestolen van Voorthuizense camping

,,We kregen vroeg op de ochtend de melding dat een derde alpaca op het volleybalveld rondwandelde”, zegt Henrieke van Woerden, die samen met haar man de camping runt. ,,Da’s raar, dachten we. Maar het werd nog gekker, eenmaal bij de wei aangekomen bleken de andere twee alpaca’s verdwenen.”

Chip

Van Woerden twijfelt niet aan diefstal. ,,Het metalen hek van de wei was open geschroefd. De wei ligt bij de ingang van de camping, vlakbij de straat. Waarschijnlijk hebben de dieven de alpaca’s in een trailer geladen en zijn ze zo weggereden.”

Dat de derde alpaca niet is meegenomen, heeft er vermoedelijk mee te maken dat het de enige van de drie was die gechipt was. Via zo'n chip is de identiteit van de alpaca te achterhalen. Dat zou erop kunnen duiden dat de dader voorkennis had. Een nogal merkwaardige misdaad, maar wel met een flinke buit. Van Woerden: ,,Deze dieren zijn, schat ik, 1200 á 1500 euro waard.”